鄭惇元生前費時20年，完成《台華辭典》鉅作，為台灣台語文留下珍貴資產。(曹婷婷攝)

生前，畢生奉獻推廣正確台語文，歷時20年編撰完成鉅作《台華辭典》的鄭惇元先生，上月底6月30日過世，享耆壽95歲，台南市政府感念鄭惇元生前費時20年，完成《台華辭典》鉅作，為台灣台語文留下珍貴資產，台南市長黃偉哲今日上午特地前往致祭並頒發台南市卓越市民褒揚狀給家屬，表達最崇高的敬意和哀悼之情。

台南市文化局表示，1927年出生的鄭惇元，世居仁德區牛稠子，自小私塾學習千字文，10歲進入末廣公學校(今進學國小)，後考上日據時期的台南商業學校，因成績優異被推薦至華南銀行擔任行員。民國38年鹽務局臺灣製鹽總廠公開招考職員，獲錄取後，就在今日林百貨三樓上班，直到民國58年因鹽務局改制，臺鹽總廠才搬遷至今日健康路的辦公室為止，1991年自台鹽總廠文書科長退休。

鄭惇元有感於台語抑揚頓挫、柔美婉轉的聲調日漸佚失，多數人雖會說台語，卻對正確台語文很陌生，坊間更常見錯誤用法，決心以一己之力編撰一部台語文辭典，讓有心於學習正確台語文的人，能有正確而完整的辭典做為參考依據。

讓人感佩的是，鄭惇元足足花了10年時間蒐集資料，並費心分類整理、檢視及校正，接著再耗費約10年時間著手撰寫，期間雖經歷身體病痛，仍堅決不放棄，最後更自費100多萬元印製，總計前後約費時20寒暑，才完成《台華辭典》此一鉅作，為台灣留下珍貴資產。

文化局表示，《台華辭典》全書內容近2000頁，包含數萬語詞，被臺文界譽為戰後以來最為完整的台語辭典，全書為降低學習門檻，更以國語注音、羅馬拼音等方式來標註字辭和發音，並收錄極多的台灣諺語和生活俚語，其傳承母語文化的精神令人感佩，市府特頒卓越市民褒揚狀彰顯其文化貢獻。

(中時 )