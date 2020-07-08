台北市長柯文哲日前酸振興三倍券沒用，遭行政院發言人丁怡銘批評柯沒實際去買過東西、去超商繳過費，柯8日回嗆，效果不大，但還是有收買人心作用：至於行政院拍板全台中小學班班裝冷氣，柯直言，不是唯一方法，若連窗簾等都不裝、冷氣還開到最大，國家經不起這樣損耗。

柯說，三倍券若有效的話，以前罵前總統馬英九在罵什麼？很奇怪，像北市議員苗博雅講的話，他反而比較會仔細看，振興券不是他決定、是中央，自己比較像捕手，投手要怎丟、他就怎接，所以才思考一開始選老人與高中生的悠遊卡，對北市數位基礎建設政策有引導作用。

柯說，因沒時間跟媒體討論經濟學，其實這次防疫作成功不是病例少，全世界的學校沒關起來的沒有幾個國家，台灣只是慢2周開學後就幾乎正常，這才是最了不起，讓社會干擾降最低，比如美國直接1人發3萬6000元現金，台灣才發2000元，差了18倍，但中央的政策做就做了，以他的知識知道「這效果不大，但還是有收買人心作用」，在中央的基礎上，他就想北市如何往前要更好。

針對中小學冷氣措施，中央補助9成、地方需負擔1成，柯說，政府應聰明並走在時代前端，其實裝冷氣不是唯一方法，比如一個學校上面有太陽能板、田園城市綠植栽、牆面還做立體性植栽、窗簾、通風設計、水噴霧等。

柯說，空調若要達到個目的，是在一個空間裡面控制溫度與濕度，而不是去裝冷氣機，他視察很多學校連窗簾都不裝，然後冷氣開到最大，北市學校236校未來15年有70％學校要改建，他已交代府級要訂綠建築標準，不是只有裝冷氣，應是做整個學校綠建築建設，才環保省電，若省電、通風等通通不做，國家經不起這樣損耗。

(中時 )