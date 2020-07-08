立法院長游錫堃日前出席「第12屆台北國際中醫藥學術論壇」開幕式致詞時表示，如果中醫改叫台醫、台藥也不錯，引發各界議論。對此，曾任中國醫藥大學校長的考試院長被提名人黃榮村，今赴立法院備詢面對立委詢問時表示，若要改名必須取得共識，但他在擔任中國醫藥大學校長期間，確實有校友建議把校名改為「台灣醫藥大學」，當時提報董事會討論時意見分歧而作罷。

游錫堃日前指出，漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓國後叫韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，他認為，傳到台灣叫台醫、台藥也不錯，不然改叫漢醫也無所謂，被質疑又是在推動去中化。

立法院臨時會今進行考試院正副院長及委員被提名人審查會，黃榮村面對民眾黨立委賴香伶詢問，「對於國家中醫考試，是否支持把名稱改成台醫考試」。黃榮村答覆，中醫名稱自古以來有不同名稱，國家考試改名問題，藥事法有規定，需要凝聚各方共識。

國民黨立委洪孟楷也問及，黃榮村曾任中國醫藥大學校長8年，是否認同中醫改名為台醫。黃榮村說，確實過去有校友建議改為台灣醫藥大學，他也將建議提報董事會，但董事會及學生有不同意見，無法達成共識而作罷。

當初拋出中醫改台醫的游錫堃，今天負責主持議事，對於立委詢問中醫改名爭議問題時，游錫堃坐在主席台上露出尷尬的微笑，意外成為矚目焦點。

(中時 )