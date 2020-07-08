許多人到餐廳吃海鮮，店家都沒有標價，若顧客又沒先問清楚菜色分量、價錢很容易引起消費糾紛。一名網友在彭胡某間餐廳吃飯，一行4人點了6道菜，但份量少又吃不飽，結帳時竟然要1540元，讓原PO傻眼覺得自己被當成「盤子」。菜色PO出後，引起兩派網友論戰，而當事店家僅表示「公道自在人心」，不多做回應。

原PO在臉書《爆怨公社》指出，他們在澎湖某海產店點了沙拉蝦球、蛤蜊絲瓜、小卷和蚵仔麵線2份、炒飯與魚卵沙拉，六道菜1540元份量少4個人一點都吃不飽，且菜色神奇，「沙拉蝦球沒有鳳梨竟然加香蕉，果然老闆的專業超乎平常人的想像」，但原PO也強調「我不喜歡的不代表別人不喜歡」，認為去吃沒有售價的海產店就相信老闆的專業。

對此，網友紛紛表示，「也太貴了吧，鳳梨蝦球改香蕉是哪招，老闆做的是創意料理吧」、「炒飯加花生不難咬嗎」、「魚卵的沙拉怎麼跑到透抽裡了」、「魚卵加番茄醬？」、「神奇料理」，但也有人為老闆喊冤「6道菜1500其實算是正常的餐廳價格吧」、「只覺得餐點好像怪怪的價錢還好」。

(中時電子報)