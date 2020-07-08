今（8）日晚間在台南棒球場進行的富邦悍將、統一獅補賽，獅隊推出「嘟嘟」潘威倫先發，他已38歲，最近2個月未在一軍出賽，生涯累計144勝，是中職史上的「勝投王」。今年戰績1勝2敗、自責分率14.49。

潘威倫今年開季狀況不佳，先發4場13.2局挨了28支安打，其中有8轟，失25分（22分責失）。4月21日曾對富邦先發，僅投1.1局狂失8分，黯然吞敗。5月8日降二軍後，2個月間出賽3場，8局被敲13安，包含2支全壘打，失7分為自責分。

至於富邦先發投手則為江國豪，今年戰績4勝4敗、自責分率6.56，本季對戰獅隊先拿下3連勝再吞2連敗，不過上一場對獅隊一改前兩場表現不穩的狀況，繳出6局失1分優質先發，相隔1個月再對獅奪下勝投。

江國豪今年對獅隊的對戰自責分率5.18、對戰被打擊率2成87；要特別留意蘇智傑、林安可和潘武雄，3人皆對江國豪有2轟以上的打擊表現，對戰打擊率也都高達4成。

(中時 )