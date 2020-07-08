開始準備過一個燦爛充實的暑假了嗎？國立故宮博物院8日表示，「愛臺灣博物館卡」將於9日起新增10個各具特色的聯盟博物館所，加上7月7日正式營運的「臺灣博物館─鐵道部園區」，讓原先28家合作博物館（園區）變成39家，並從18日起，更推出發卡以來首波288場優質活動讓卡友免費報名參加，讓民眾週週來「遊學」！

故宮表示，已經發行半年的「愛臺灣博物館卡」，合作場館除原有的人氣博物館外，9日起更大舉加入10家聯盟博物館，包含台北當代藝術館、七股台灣鹽博物館，以及臺南市文化局轄下的8個超夯美拍熱點，包含山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城以及1661臺灣船園區。

故宮說，以上館所或園區只要憑博物館卡，購票都可以享有至少8折的優惠。

故宮指出，另外還加碼推出的「週週來遊學」活動，從18日起直到年底，總共推出288場體驗活動，讓卡友免費報名參加或搶票。故宮舉例，像是故宮南院的實境解謎活動以及大型戶外音樂劇保留席、日星鑄字行的活版印刷體驗。

另外，故宮提到，還有春水堂人文茶館的珍珠奶茶手搖體驗、科工館的雷雕和3D創作、祥儀機器人夢工廠的太陽能車DIY、舊振南漢餅手作、台灣氣球博物館的氣球DIY、和平島公園的小島製皂捏捏皂、生力農場的品茗體驗、奇美食品的鳳梨酥烘焙、野柳的奇石很有趣導覽。

另外，故宮說，每週六、日還提供40張免費臺北市立動物園門票讓民眾搶訂。從北到南、從老到少，讓下半年的每個周末都精采萬分，費用通通由博物館卡買單。故宮提醒，288場精彩活動將於9日中午12點開始搶訂，每場名額有限，報完為止，詳情請上「愛臺灣博物館卡」官網查詢。

(工商 )