環保署今年起推動機車七期環保法規，為迎合此趨勢，宏佳騰（1599）8日宣布推出旗下首款七期環保輕檔車-MY 150 Retro ABS，這也是唯一MIT十萬元以下搭載ABS的輕檔車，趁著暑假來臨，希望搶攻年輕市場。

環保署今年起推動機車七期環保法規，希望藉此降低機車排放對環境造成的污染，其主要差異規範在於，新增NMHC（非甲烷碳氫化合物）和PM（粒狀污染物）的排放數值管制、在怠速時CO（一氧化碳）、HC（碳氫化合物）、NOx（氮氧化物）濃度規範限制。

由於政府今年起大力推動七期環保機車，因此在補助釋放大利多，不但更換七期環保車有補助，若更換車輛搭載ABS也另有獎勵，加上各縣市政府補貼方案，汰舊換新最高可省16300元（以雲林縣為例）。此外，三倍券也即將發放，預估在多重優惠推波下，MY 150 Retro ABS可望延續舊款MY 150的好成績，再創MIT輕檔車銷售冠軍。

宏佳騰機車自2011年推出MY車系以來，獲年輕族群歡迎，復古風格設計已成都會輕檔車的經典款，主打絕佳的操控性與超值的入手價格。宏佳騰檔車冠軍銷售車款MY 150，這次首度帶來新款MY 150 Retro ABS，搭載頂規雙迴路ABS防鎖死煞車系統，並配備全新鋁合金材質加厚三角台、可調式寬把與七期環保引擎，並承襲MY車系OHC引擎與平衡軸系統。

宏佳騰執行長林東閔表示，宏佳騰深耕台灣二十多年，希望打造出最貼近消費者生活需求的產品。10年前的檔車市場選擇少、價格高，宏佳騰看見這樣的需求，因而有了MY 150的推出；這次全新的MY 150 Retro ABS七期引擎，擁有復刻的外型和車裝細節，引擎效能也同步提升。

(時報資訊)