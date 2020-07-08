星展集團資深經濟學家馬鐵英，針對台灣後疫情時代下科技業的契機與挑戰提出最新研究報告。馬鐵英認為，受惠於全球在新冠病毒疫情下對資訊與通信科技（ICT）產品與服務需求增加，台灣科技業今年以來營運表現良好。雖然購買電腦和消費性電子產品可能只是一次性的消費行為，但全球對數位化和自動化的需求在疫情過後可望持續提升，進而為電子產業增添動能。

由於台灣擁有全球領先的半導體製作技術、半導體供應鏈和雄厚的科技與投資能力，面對後疫情時代下的科技契機，台灣處於絕佳位置。然而，疫情同時也讓資訊技術貿易保護主義和國族主義風險升溫，尤其中國與美國之間矛盾遽增。這樣拉鋸的國際情勢，也將為台灣的電子產業帶來短期和長期的挑戰。

對於今年和明年科技業終端需求的變化，馬鐵英將終端需求分成4大類：一、電腦和消費性電子類，如PC、平板、電競和音響設備等今年的需求向上，但2021年會呈現下滑。二、手機類，今年需求下滑，但明年上升。三、5G網路雲端和數位中心，影音串流以及線上商務等，該大類的終端需求在今年和明年都會呈現上升。四、自動化，包括機器人、人工智慧和物聯網及非接觸式解決方案等，上述類別在今年和明年的需求都是向上。

(時報資訊)