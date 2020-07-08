發生率僅6萬分之1的B型血友病，病患過去需要每周注射1到2次凝血因子來進行預防性治療，但小朋友、長者常因血管較小、不方便打針，難以達到一周2次的注射，自發性出血的機率較高。健保署今公布，8月1日起將第9凝血因子長效注射劑納入健保給付，病患每周只需注射一次，可節約500到1650萬健保支出，5年內預計將有148位病患受惠。

健保署醫審及藥材科長連恆榮表示，過去B型血友病預防性治療的注射劑半衰期段，病患每周都需注射1到2次。健保此次將2款長效注射劑納入給付，病患只需注射1次凝血因子即可，大幅減少靜脈注射的頻率及療程費用。

新納入的注射劑有2款，其中一款注射劑每人每周每公斤需耗費1425元，以一個50公斤的成人為例，一周就要花上7萬1250元。另一款注射劑每人每周每公斤1715元，意即50公斤的成人每周得花費8萬5750元。

連恆榮表示，雖然2款藥物價格高，但因注射的頻率變少，健保的財務仍可節省約500萬到1650萬元，5年之內將有57至148位病患受惠。

三總血友病防治及研究中心主任陳宇欽表示，B型血友病發生率約6萬分之1，病患因缺乏第9因子凝血因子，常有自發性出血的問題，屬於重大傷病。因小朋友、長者不方便打針，過去常有病患無法遵行每周2次的注射，長效型注射劑納入給付後，這些病患的遵醫囑性可獲得提升，自發性出血的情況也能獲得改善。

陳宇欽提醒民眾，血友病因基因突變複雜，無法藉由新生兒篩檢發現，常常需要仰賴家長的警覺。若發現抱小孩、打預防針後容易瘀青，就需要留意是否患有血友病，並藉由預防性注射控制病情。

(中時 )