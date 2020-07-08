血友病童滯留武漢事件，「PTT之父」杜奕瑾以此為引言，討論非台灣人卻享受台灣健保的現象，因病童母子都是中華民國籍，杜被警方認定散布謠言送辦。不過，台北地院認為病童事件非憑空捏造，健保問題也可受公評，裁定不罰。

判決指出，血友病童事件曝光後，杜奕瑾在臉書發表「寄生台灣」文章，寫下「血友病的案子讓許多人驚奇發現，為什麼能有父母小孩全家都不是台灣人，也不住在台灣，卻可以使用台灣健保給付高額費用，在中國買藥，台灣健保一樣可以給付」等語，呼籲政府徹查、填補法規漏洞。

後因陸委會澄清病童母子是中華民國籍，北市大安警分局認為杜散布謠言，依違反社會秩序維護法移送北院。杜辯稱，他的文章被斷章取義，主要是協助陸委會釐清誤會，及探討健保問題。

法官觀諸全文，認為杜奕瑾的文章是以陸委會說法為引子，加以探討健保問題，並非憑空捏造，健保議題可受公評，言論內容也不致讓人畏懼、恐慌，故裁定不罰。

(中時 )