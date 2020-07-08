漢光預演發生海軍陸戰隊翻艇意外，造成2位弟兄殉職，任職於民進黨智庫的吳怡農，則是在臉書抨擊國軍訓練長期「為表演」，此話一出掀起外界爭論。對此，館長在直播中力挺吳怡農，「講表演可能有點難聽，但最令人詬病，是國軍長久以來本來就是表演大於一切」，他也舉出美軍及新加坡「星光部隊」的演訓經驗作分享，透露曾目睹過星光部隊演習的兇悍過程，比國軍的演習實用多了。

館長表示，吳怡農在軍中看到的東西，和自己看到的其實差不多，國軍是公開秘密，但演訓還是需要，「但最令人詬病，國軍長久以來本來就是表演大於一切」，講表演可能有點難聽，但想表現最好一面給長官看；館長進一步指出，當過兵的都知道，長官今天要來，「前一個月你就得累死，割草班、公差啊，連兵舍要油漆、除雜草、刷廁所」，只因為可能鑑測官或長官可能要來，長官不一定會走到連上，但全旅就動起來，割草的割草，擦槍的擦槍...。

館長直言，全世界最強的是美軍，但是美軍有像中華民國的軍隊，都是指令、都是套好的東西嗎？美軍沒有這種東西，「就是實彈射擊」，台灣就是人海戰術。他再說明過去打過兩次「聯勇」的經驗，也就是全營士官以上幹部以及通訊兵等重要任務士兵，會集合在一個能夠圍100個人的大沙盤旁邊，然後輪到自己的時候，就要起立，「報告，我是幾連某某某，我的攻擊發起線於哪裡、於幾點幾分彈藥幾發擊出！目標哪裡、行經哪裡、再至哪裡」然後回座位。

館長說，每天都是這樣報告，這一段話足足要念3個月，連睡覺都會背了，白天操實兵，晚上就是沙盤推演，「共軍打過來會幾點幾分在那裡等你？」除了安全，也要讓演訓很順，還會呼叫空海軍支援，像這樣的東西打了兩次。

館長直言，實戰誰在跟你...這樣真的很累，每天都是花1個多小時從營區離開，行軍前往訓練地點，中午在山裡面的大太陽下睡覺，吃飯配沙子，然後下午繼續跑，結束再走1小時回營區，休息一下再去沙盤推演，然後21時再操體能，這樣訓練到什麼？這樣訓練真的很累、很精實，講這些並不是說國軍訓練不精實，反而是國軍訓練超精實，但長官安排的東西不切實際，和實戰安排差太多。

館長回憶，20年前就看過新加坡星光部隊在恆春演訓時，人家是全軍裝塑膠彈頭、戴護目鏡，帶上山頭部隊散開後，直接兩軍互打，打下去會痛呢，但國軍都沒有這種設計，因為要省錢、怕意外，所以吳怡農講的沒有錯，當兵本來就是要實彈演訓。

館長也提到一個觀念，就是各國軍隊在實彈演訓時，都會設定可接受的「傷亡率」，最好不要出事啦，但在實彈演訓中可能會有軍人傷亡的風險，因為是操實彈，還有一堆地雷，外國部隊是可以接受這種風險，但台灣人不行，這跟台灣觀念有差...，所以台灣「表演成分」居多...。

(中時電子報)