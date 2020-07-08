《香港國安法》第43條《實施細則》公布施行，形同侵犯我國管轄權，蔡英文總統揚言反制，桃園市長鄭文燦認為象徵一國兩制的時代已經結束，連台人在香港的言論也受牽制，台灣應更關注香港，相信蔡政府會陸續提出對策。

港府6日公布《香港國安法》第43條的實施細則，其中授權香港警務處長，可要求台灣政治性組織提供涉港資料，形同侵犯我國管轄權，造成台灣跟香港關係更緊張，蔡英文總統強硬表態，必要時會對國民和相關組織發出警訊和指引，強調細則施行若對國家造成傷害或有不合理現象，不排除祭出反制措施。

「全世界都是在看香港！」鄭文燦8日也聲援蔡，他指出港版的國安法主要是北京要在香港建置國安機構，而且有執法權力，這對香港居民甚至是外國人，包括台灣在香港的所有國人的所有言論自由，以及各式各樣的活動都會有所影響。

「一國兩制的時代已經結束！」鄭文燦直言，《香港國安法》是朝向一國一致的方向發展，香港的言論自由、結社自由、表達自由都受到很大的限縮，他覺得台灣要更加關注香港，相信政府部門應該都會陸續提出好的對策，強調任何國家之間或任何地區的往來都會是交互、相互關聯的，當然會有一定程度的對策。

針對前國安會幕僚、民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農，6日晚間以海軍演習2死，批評漢光是「每年最大場的表演」，鄭文燦面對此問題避談，僅說：「這個讓總統府發言。」

(中時 )