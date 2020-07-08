國民黨團今天召開記者會，點名唐榮總經理張仲傑涉及多起背信罪，卻因為是總統府祕書長蘇嘉全外甥而被掩蓋。蘇嘉全辦公室反駁這是不實指控，「我們感到高度遺憾」。

針對國民黨團記者會上指控有關唐榮總經理張仲傑與施錦芳女士相關情事，總統府秘書長蘇嘉全辦公室聲明如下：

1.國民黨團繼去年10月間抹黑蘇嘉全院長涉弊，今天再以同案炮製不實指控，我們感到高度遺憾。

2.有關唐榮公司張仲傑先生與蘇秘書長確為甥舅關係，唯張員於唐榮任職30多年，職涯期間相關職任從未與聞，更遑論有關切裙帶。對於國民黨團在毫無憑據下，僅以親屬關係惡意羅織，令人難以苟同。

3.蘇秘書長認為，無論親疏，只要國民黨對張員的各項指控屬實，一切就應依司法秉公處置，不容寬貸。國民黨團不應該躲在言論免責權的保護傘下，逕以「藍綠為是非」，對不同陣營進行各種無端抹黑。

4.另外，有關此次監察委員的提名，蘇秘書長並未參與，國民黨團對特定被提名人進行惡意連結，故意混淆是非。對此，蘇秘書長感到相當不解。

蘇嘉全呼籲國民黨團應遵循民主程序，在院會行使人事同意權的審查過程中，保持理性，善盡職責，才能獲得人民的認同。

(中時 )