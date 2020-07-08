行政院長蘇貞昌宣布將投入323億元前瞻預算，在2022年前幫全台國中小裝冷氣。新北市議員葉元之說，裝冷氣這件事值得肯定，但把球做給蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧實在噁心。

葉元之表示，蘇貞昌說自己有2個孫女念小學，蘇巧慧不管在國會還是家庭都在「質詢」冷氣的問題，因此他決定給孩子們更好的環境。爸爸當行政院長、女兒當立委，就是會出現這種荒謬的事。裝冷氣是全國不分藍綠首長及民代的期待，結果蘇貞昌偏偏說是蘇巧慧的功勞，意圖就是要拉抬蘇巧慧2022年參選新北市長的選情。

葉元之說，更何況這筆錢是人民的納稅錢，不是指你蘇家的私房錢。蘇貞昌堂而皇之拿來做球給女兒，公私不分到了一種極致，而且這也不是第一次。女兒也不遑多讓，在蘇爸爸好大喜功搞出紓困之亂後，女兒就在立法院痛批衛福部，說是衛福部沒給院長正確資料，企圖幫爸爸卸責，網稱「巧慧救父」。

葉元之批評，若蘇貞昌那麼苦民所苦，裝冷氣早該做了。葉說自己2018年競選議員就有裝冷氣的政見，這一年半也用近200多萬元議員建議款補助學校裝冷氣，沒想到他的建議款跟行政院前瞻預算是同個等級，比蘇貞昌還要前瞻。

葉元之也諷刺，新北市長侯友宜乾脆可以考慮蘇貞昌模式，讓女兒出來選市議員，然後侯也一直把球做給她女兒，說新北市建設都是他女兒爭取的。看這建議是不是很荒謬，「但這一幕正在我們的行政院真實上演。」

(中時 )