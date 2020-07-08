在亞洲動漫創作展掀裙露下體的李姓女大生，遭網友挖出男友曾涉嫌性侵未成年少女，李女今上午在臉書開砲，痛批新北地院沒有驗傷報告、也沒事發時間地點，單憑女方臉書對話就判他男友7個月，警告網友再用假新聞抹黑就提告。

就讀台科大的23歲李姓女大生，周日（5日）在圓山花博園區舉行的動漫展上掀裙露黑森林，引發輿論撻伐，不僅遭警方約談，台科大明天也將開會討論懲處，但李姓女大生事發後火力不減，接連在臉書開砲，指露下體只是做社會實驗，昨晚還全裸開直播，嗆要拯救C圈，引發網友圍剿。

昨有PTT網友挖出李女駱姓男友的黑歷史，指駱男曾涉嫌性侵未成年少女，並遭判刑，李姓女大生今早再度在臉書開砲表示，該名少女事發後，還想繼續和男方保持聯絡，少女甚至因想打工而謊報年齡。李女表示，自己在和男友交往前就已得知此事，更在文末回嗆網友，要告人用臉書對話就可以，誰在貼假新聞抹黑我、我男友，就對誰提告！

(中時電子報)