廠商將拆卸反光板，竟沿線隨意棄置。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

廠商將拆卸反光板，竟沿線隨意棄置。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

公路總局彰化工務段委託廠商進行台17線中央分隔道島頭老舊、破損反光板汰舊換新，廠商將拆卸反光板，竟沿線隨意棄置，日前民眾投訴在線西沿海路一段和塭仔路口亂堆一地，議員賴清美和立委陳秀寶現場會勘也當場傻眼，承包政府工程，竟是這樣「亂來」！工務段已對廠商裁罰，8日責成廠商完成清除作業。

議員賴清美指出，彰化縣不少空地都被亂丟廢棄物，但是執行公共工程的廠商，竟然也這樣把換置下來的反光板，隨意亂丟了，真得讓人大開眼界，不是應該有更嚴格規範嗎？這不是帶頭「作亂」嗎？就怕一路施工下去，廢棄物遇到偏僻處就沿路亂扔，破壞環境。

立委陳秀寶也指出，這些廢棄反光板應該做好回收，得標公共工程，不做好模範，隨地亂扔的做法，素質讓人很遺憾

。

公路總局彰化縣工務段副段長張裕閔表示，轄區內都進行中央分隔道的島頭汰換，目前調查，廠商沒有依契約規定，這些反光板主要從台17線19K到35K的部分，已經依違法契約規定裁罰5000元，並責成廠商在今日一早清理完畢。

(中時 )