雙北在YouBike微笑單車措施不同調，新北市長侯友宜認為台北市長柯文哲沒跟新北市討論就逕自汰換，議約還沒到期就浪費公帑，柯8日回應，北市是走在全台最前端，北市幫忙研發，所以會比其他縣市便宜，他也相當配合。至於黨產會批評，柯與其查捷運吃到飽，不如查勞軍捐款，柯回嗆「意思是黨產會多年來吃飯不做事？」

柯說，北市還是走在全台最前端，他內部檢討，YouBike1.0換2.0要先找地區，例如台大沒有，所以找台大當全新場域設2.0，且他親自主持會議就不知幾次，但技術上沒那麼容易，要怎過渡、花多少錢等。

柯說，比如捷安特，北市就是開放場域，提供場域做實驗，坦白講他相當配合，且會幫忙規畫路線，常常是這樣，北市試驗成功後再到國外賣，在北市賣的價錢比其他城市及國外還便宜，因是北市幫忙研發。

針對黨產會，柯則說，勞軍捐款幾百億當然比捷運吃到飽的事還重要，但隨後反倒笑問媒體「你是在指責黨產會這麼多年吃飯不做事，是這樣意思嗎？」

至於前北市議員童仲彥指責前台北市長郝龍斌妻子高閬仙收廠商500萬元鑽戒，童遭判6月定讞，是否有終結議員免責權亂象，柯回應，若要跟每個議員都計較，會被氣死，就「我佛慈悲、阿彌陀佛！」

(中時 )