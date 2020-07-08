高鐵「飯店聯票」7、8月住房優惠享加購高鐵6折內容。（高鐵公司提供）

高鐵「飯店聯票」7、8月住房優惠享加購高鐵6折內容。（高鐵公司提供）

翻攝自台灣旅宿網安心旅遊自由行住宿專區

疫情趨緩，國旅正熱，高鐵「飯店聯票」優惠一波接一波！高鐵公司今日起推出「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，即日起旅客透過「飯店聯票」合作飯店官網訂房，不僅可享房價超值優惠外，加購高鐵車票，還可再享票價6折起優惠，也有機會適用安心旅遊每房折抵住宿1000元優惠，還可搭配振興三倍券。

高鐵公司表示，首波「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，自即日起至8月31日止，透過「飯店聯票」165家合作飯店官網訂房，均享加購高鐵車票（不限標準車廂對號座或商務車廂）票價7折優惠（原為8折）。

第二波同步推出的「搭高鐵．住長榮」期間限定超值優惠專案，高鐵搭乘適用日期自即日起至7月31日止，入住長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，及今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店，加購高鐵車票優惠6折。

第三波則是「8月優惠」專案，8月1日起至8月31日止入住高鐵精選十家合作飯店，包括：台北晶華酒店、台中大毅老爺行旅、台南友愛街旅館、台南晶英酒店、台南老爺行旅、旅居文旅高雄館、城市商旅高雄真愛館、義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店或夏都沙灘酒店，於飯店官網訂房時可享加購高鐵車票6折優惠。

高鐵公司特別提醒旅客，自即日起至10月31日，旅客購買高鐵「飯店聯票」，有機會適用交通部觀光局推出之「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」每房現場折抵住宿費最高1000元，還可搭配振興三倍券使用。

以台北入住嘉義長榮文苑酒店一晚為例，透過飯店聯票，最高僅需4596元。內含：台北到嘉義，標準車廂單程票1080元，來回6折後僅1296元；長榮文苑平日入住每晚3300元起，含兩客早餐，加贈餐飲抵用金300元1張、享無條件升等高級家庭房，暑假入住還能享有故宮南院免費入場參觀券。該酒店有加入安心旅遊自由行住宿每房折1000元，還可搭配三倍券。

(中時 )