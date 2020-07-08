日本、美國、澳洲的國防部長8日上午（台北時間）舉行視訊會議，會上一致強烈反對大陸採取威逼壓制的行動試圖改變現狀。會後還發表了美日澳防相聯合聲明，對大陸制定香港國安法表「深刻擔憂」。

日本防衛大臣河野太郎8日與美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）、澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）舉行視訊會議後發表聯合宣言，除擔心香港國安法及大陸日漸頻繁的海洋行動外，也對北韓發射彈道飛彈表示強烈擔憂，並譴責北韓違反多數的聯合國安全保障理事會決議，要求北韓應完全廢棄所有射程的彈道飛彈，完全履行聯合國安理會的決議。

NHK報導，大陸至7月6日止，同一時期在東海、南海、黄海3個海域舉行軍事演習。美日澳3方都強烈反對其在東海、南海以高壓的行動企圖改變現狀。3方為確保航行與飛行的自由，將持續緊密合作。

(中時電子報)