國民黨團出示經濟部函文給唐榮公司的密件公文，指出唐榮總經理張仲傑涉及的四起弊案皆屬實。（國民黨團提供）

唐榮公司總經理張仲傑為總統府祕書長蘇嘉全外甥。（國民黨團提供）

監委被提名人施錦芳長期以來，一路跟隨總統府祕書長蘇嘉全。（國民黨團提供）

國民黨團今天踢爆，總統府祕書長蘇嘉全的外甥張仲傑，擔任公營事業唐榮鐵工廠公司總經理期間，將公司標案發包給兩個兒子和妻子，還和其他公司勾結低價販售唐榮鋼材，這些弊案經調查屬實後，但時任經濟部長的沈榮津、經濟部次長王美花竟將調查結果列為密件，也未處理張，明目張膽包庇張，質疑沈榮津、王美花因幫蘇嘉全擋子彈才升官。

國民黨團上午舉行「違法亂紀列保密 蘇嘉全、沈榮津出來講清楚！」記者會。黨團總召林為洲指出，張仲傑是蘇嘉全的親外甥，而張本來僅是公營事業唐榮公司的技術工，後來連升九級當上總經理，沒想到張上任後弊案連連，包括發包標案給兩個兒子和妻子，一家人賺飽飽，張還勾結紅雲公司，未經會計部門簽核，低價販售唐榮鋼材，中間牽涉了1億多元新台幣的利益。

林為洲接著出示經濟部2月20日函文給唐榮鐵工廠的密件公文，針對唐榮公司股東與員工檢舉4起弊案，經調查後屬實，唐榮公司應檢討改進，指張涉及背信行為，但唐榮董事長吳豐盛沒有處理張，當時的公營事業主管機關經濟部長沈榮津、經濟部次長王美花，更將調查公文列為密件，毫無懲處也無相關移送，直接蓋牌不處理。

林為洲批評，唐榮是公營事業也是上市公司，類似訊息都要揭露給大眾知道，而涉及背信罪是要移送法辦的，但經濟部竟然不處理，他要求吳豐盛、張仲傑下台，撤職查辦，而負責督導的現任行政院副院長沈榮津與經濟部長王美花應向國人道歉。

藍委孔文吉則說，去年10月他就針對這些事向吳豐盛質詢過，吳當時說張的工作還算穩定，也應允會好好調查張，但後來就沒下文，可說是官官相護，沒想到張涉及的事項都確有其事，質疑吳豐盛是否為了討好蘇嘉全而推薦張仲傑任總經理，要求還在位子上的吳、張兩人要立即撤職查辦。

此外，林為洲質疑，監委被提名人施錦芳一路跟隨蘇嘉全，從蘇任屏東縣長時期，就是蘇的縣府地政局長、主祕，後來蘇任內政部長，施擔任墾丁國家公園管理處處長，曾代表民進黨參選屏東市長敗退，也曾投入民進黨屏東縣立委初選失利，位階連議員都不到，如今竟然要來當監委，就是因為他是蘇嘉全長期跟班的關係。

(中時 )