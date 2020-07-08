時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日召開記者會表示，時力日前針對考試院被提名人發出的問卷，確認被提名人適格與否，但至今對方仍無回應，完全不能理解為何考委被提名人已讀不回，漠視該份問卷。

邱顯智表示，時力於上月11日發出考試委員被提名人問卷，藉以瞭解被提名人對職責的理解以及所秉持之態度。但自問卷發出至今，將近1個月，仍無任何回應。

邱顯智說，問卷僅7題，內容包括2018 年發生警消特考舞弊事件，檢調介入調查後，考試院一直未積極處理，究竟考試院之後打算怎麼做等等。結果考委被提名人也沒人回答。

邱顯智表示， 2014 年國民黨提名考試院委員時，尚有 10 位人繳回問卷，現在民進黨政府所提名的考委，今日就要進行審查了，竟然沒有人回覆，

陳椒華指出，有關考試院廢止、國家考試出現弊端時的因應、是否支持過勞警消人員籌組工會、建立完善公務人員轉調制度、軍公職人員酒駕問題、考績制度的改善、公務機關帶頭聘用派遣人員但出現同工不同酬的勞權問題，考委被提名人至今仍不敢回覆，讓人憂心這些人將來是否會善盡職責。

王婉諭說，在廢除考監兩院之前，時力仍嚴格檢視各被提名人是否適任。時力在 6月11日提供問卷，6月30日與被提名人會面時再提，7月6日也正式發函，要求書面回答，結果現在考試委員被提名人連能否回答都無法回覆。

(中時 )