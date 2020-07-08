◎別上當！三倍券簡訊騙個資 蘇揆曝2組號碼

三倍券1日開放預購，第一波預購7日截止，根據經濟部資料顯示，首波預購達972.58萬人，其中選擇紙本券的更高達85.7%。首波三倍券15日就可開始使用，詐騙手法也跟進，已有民眾收到詐騙簡訊，對此，行政院長蘇貞昌提供2組政府通知的電話號碼，提醒民眾勿上當受騙。

◎馬英九再嗆蔡英文：從來都不檢討自己

前總統馬英九對國安五法的批評，遭蔡英文總統嗆聲「很難理解」，馬英九今天再批蔡英文，當初沒收公投法，參加反核遊行卻不讓小民過來，這都是違反民主、違反人權的，「蔡總統從來都不檢討自己，這才是她最大的問題。」

◎中央拍板補助裝冷氣 侯友宜三謝蔡英文蘇揆

行政院拍板補助各校裝冷氣，這幾天不斷呼籲此議題的新北市長侯友宜8日在市政會議三度謝謝蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，侯友宜說，感謝中央聽到新北市府會的聲音，讓全國孩子有更好學習環境，新北除做好配套，也要求各校做好永續環境規畫，兩者並進。

◎知名親子餐廳倒閉 負責人違法吸金9360萬判6年半

知名積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr，3年前無預警停業後，負責人張文亮利用招攬投資違法吸金9360萬元，最高法院維持原判決，批評他以豪奢跑車作為代步工具，且歇業後逕自帶家人前往大陸逃避後來才回台，依非法經營銀行業務等罪將他判囚6年半定讞。

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