龍華偶像台【他就是那傢伙】精采預告_讓黃正音想要相守一生的人到底是誰....

黃正音不愧是「浪漫喜劇女王」，昨晚(7/6)開播的《他就是那傢伙》，收視為韓國無線三台的同時段第一。劇中她飾演的玄珠從小就帶有前世的記憶，知道自己連三世嫁給同一個男人，不知是如何不堪的往事，讓她從小的志願就是不婚，引發話題。

預告中黃正音強調：「我，愛自己的時候，此生的羅曼史就開始了」、「我的人生伴侶就是我自己」，也挑明女人從來都不用等著某個男人來解救自己，只要有著規律的生活、興趣的工作、可以分享喜怒哀樂的閨蜜，也可以有個 Happy Ending。

記者會上公布的精華片段中，愈加發現，尋找前世或躲避前世因緣反倒不是這部劇的重點，推崇不婚及認真與自己戀愛才是。在結婚率日漸降低，毛小孩用品比嬰幼兒用品專賣店還多的今日，不婚儼然成了現代優秀女性的另一項強選擇。

《他就是那傢伙》將於7月9日起，每周四五，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定7月18日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。8月10日起，平日晚間七點，在MOD354頻道《龍華影劇台》播出。

(中時電子報)