台北市長柯文哲8日表示，香港嚴峻的情況下，要與大陸上海市辦雙城論壇壓力大，他還會被抹紅，但雙城論壇已辦10年，今年沒理由說突然停掉，因今年疫情關係，會採用視訊，如此減少很多尷尬，但辦一場會議的幕後工作比想像中還多，比如他不用華為、對方不用google平台，軟體、硬體要一直對。

柯強調，兩岸之間還是要有交流，這對大家都有好處，統計數字上看很明顯，兩岸經貿往來太密切，出口占40％、進口20％、總貿易量30％，2019年出超730億元美金，在這情況下，若政治上還是敵對，因兩岸都各有堅持、成為僵局。

柯說，他不認為短期可解決僵局，但還是要有善意才能交流，雙城論壇已辦10年，今年沒理由說突然停掉，今年疫情關係，會用視訊來減少很多尷尬，再舉辦上不便，辦還是用視訊辦，像他每次常說，長官上台的5分鐘背後，過程中是要準備很久。

(中時 )