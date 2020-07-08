光學鏡頭廠-玉晶光(3406)6月合併營收11億944萬元，較上月增加8.14%，為今年以來單月新高，蘋果iPhone新機拉貨自第3季啟動，日系外資看好玉晶光在iPhone高階鏡頭比重可望提升，重申「買進」評等，目標價上調至980元，美系外資最新報告亦維持「建議買進」評等，目標價為829元，玉晶光今天盤中股價強勢大漲，站上800元關卡，再創掛牌新天價。

受惠於蘋果SE新機開賣，玉晶光6月合併營收11億944萬元，較5月成長8.14%，較去年同月則增加29.33%，為今年單月新高，累計第2季合併營收為30.74億元，季增13.98%，累計前6月合併營收為57.68億元，年成長79.91%。

由於美系客戶新機增加ToF等新應用，給玉晶光今年下半年訂單預估量略高於去年同期，隨著蘋果新機拉貨啟動，可望為玉晶光第3季營運挹注新動能。

日系外資在最新報告指出，蘋果新款手機iPhone 12採用新型7P廣角鏡頭，玉晶光可望搭上此次蘋果從iPhone 11的6P升級到iPhone 12的7P，這是玉晶光在高階鏡片的里程碑，我們將玉晶光在iPhone 12的7P廣角鏡頭市佔率從原先預估的15%到20%提高至30%，並預期產品組合的改善將為玉晶光帶來更好的毛利率，決定調高玉晶光今年及明年獲利預估，幅度分別為14%及10%，重申「買進」評等，並將目標價由668元調高至980元。

至於原本就一直看好玉晶光的美系外資也維持力挺玉晶光的態度，美系外資在最新報告預估，玉晶光第2季毛利率約43%，每股盈餘約5元，由於新iPhone拉貨，預估第3季營收將季增65%，單季毛利率將提高至49.1%，每股盈餘約11.9元，重申「加碼」評等，目標價829元。

(時報資訊)