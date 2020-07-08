近年來指尖購物風潮興起，即時性網購需求深入全民生活，促使市場消費模式逐步翻轉。網路家庭（8044）表示，近年來積極聚焦行動端發展已見到成效，今年上半年行動端已占全站流量逾60%，且活躍行動端用戶更達近百萬。

網家表示，看好行動購物為趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，包括全面優化顧客中中包含全面優化顧客中心，規劃一鍵登入功能，讓消費者可省去繁瑣登入流程，同時將介面服務圖像化，透過一目瞭然的使用設計，讓用戶更能快速選取功能服務。

此外，網家也將運用AI大數據洞悉消費者需求，看準品牌商品廣受消費者喜愛，於首頁入口設立「品牌旗艦館」專區，消費者可即時選購優惠利多的商品，並且新增「P編開箱」專區，結合社群開箱的分享功能，以生活化的方式深入介紹爆款商品，提供最實用齊全的商品資訊，滿足全方位的購物需求。

PChome 24h購物進一步指出，今年上半年站上持續升級行動端體驗、優化智能推薦系統，藉由精準的選品和個人化推薦，鎖定消費者喜好，有效推升行動端的下單率及用戶黏著度，帶動上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30％的亮眼表現，且以25～44歲年輕族群佔多數。

分析行動端消費趨勢，現代消費者步調繁忙，受惠行動端流暢的購物介面，用戶即可於60秒內快速完成購買流程，並在24小時內收到訂購商品，即時滿足緊急購物需求，也因此促動今年上半年行動端前五名熱銷品類依序為：生活日用、運動戶外、電玩遊戲、美妝保養、通訊周邊，其中像是衛生紙、紙巾等規格品為常態熱銷品外，日用品如電池、蚊香、去霉劑等也是多數消費者即時下單的熱門品項。

此外，伴隨消費者多元採購需求提升，PChome 24h購物也觀察到，近期單張訂單中的選購品項數較過往提升許多，消費者於行動端的停留時間及瀏覽頁數也持續增加，且下單時間多集中於飯後睡前及通勤等零碎時間，顯見行動端提供的豐富商品與話題夯品，也能帶來網購逛街的滿足感。

PChome 24h購物亦發現，在行動端的使用體驗中，以「推播通知」、「追蹤商品」、「加購商品」三大功能，最受消費者青睞。其中，「推播通知」讓用戶可於第一時間接收最新商品及優惠資訊，促使透過行動端下單搶購限量及話題新品的比例相對提升，限量商品如口罩、PS4悠遊卡，及話題商品好麗友烏龜玉米脆片、麻膳堂蔥油拌麵等，皆在行動端上掀起一波波搶購熱潮，更曾帶動搶購人潮流量衝破至雙11的3倍，顯見即時性購物的熱絡需求。

而「追蹤商品」功能也相當受用戶喜愛，消費者多運用此功能，下單規格性商品及待採買的品項，以省去查找搜尋的繁瑣流程，無論何時何地皆能快速便利完成購物流程的特色，使該功能成為消費者不可或缺的購物幫手。另外，站上也觀察到行動端的「加購商品」比例高於全站，整體提袋率更是全站的2倍，行動端透過精選豐富的限定加購商品，吸引消費者的目光，成功推動加購慾望，亦促使市場反應熱烈。

(工商 )