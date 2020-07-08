考試院長被提名人黃榮村今天到立院接受立委質詢，國民黨立委鄭天財建議，既然民進黨一直以來主張廢考監，是否比照省政府的模式，直接不編預算，形同廢除考試院，但維持底下部會運作？黃榮村說，考試院是整體的，不可能院是空的還有部會，「編預算是免不了的。」

鄭天財指出，現在已經沒有台灣省政府，也沒有省諮議會了，但是並沒有透過修憲或是修法，只是靠前民進黨立委、現在的副總統賴清德的一次質詢就做到了，他質詢過後從此就不編預算了，不派省政府主席跟委員，公務人員全部移撥到毫不相干的國發會就廢省了，「民進黨沒有修憲也沒有修法，就已經廢省了。」

因此鄭天財建議，既然民進黨向來主張廢考監，是不是依照蔡英文總統的主張，學習賴清德，之後的考試院預算就不要編了，沒有編就沒有人了，「就可以回家了」，考試院下的銓敘部、考選部、保訓會、退撫基金管理委員會還是繼續編預算運作，但是院本部就不要編了。

對此，黃榮村表示，考試院是整體的，不可能院是空的還有部會，修憲是重大工程，在修憲之前，要在既存的憲法底下運作，「編預算是免不了的。」

(中時 )