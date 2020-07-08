閣揆蘇貞昌承諾2年內中小學裝冷氣，桃園市長鄭文燦8日對此表示，桃園在3年前就實施班班有冷氣的計畫，目前全市建置47％，因應中央政策將成立診斷小組評估校園電源供應，他也呼籲教育部跟台電協商契約容量，祭出校園專案優惠減輕家長負擔。

鄭文燦說，桃園3年前決定實施「班班有冷氣」計畫，當時以電源改善、西曬、頂樓和國三為優先的方案，國中部分今年已百分之百建置完成，全市則建置47％。

鄭文燦樂見行政院跟進班班有冷氣計畫，他說因應中央新政策，桃園市政府將先組織診斷小組，包括電力技師、建築師等，針對學校電力供應、電源合理化方案、以及綠建築設計等，避免電路老舊無法負荷甚至引發危險，他也提到桃園現在很多學校導入太陽能發電，希望在診斷階段整體規畫。

鄭文燦希望時程上配合中央準確完成，因桃園3年前就開始實施，目前已接近完成一半，桃園應可以略略提早一點達標。他提到，為了降低學校的負擔，教育部應該跟台電針對契約容量來協商、推出優惠方案，目前行政院版本是希望由政府編列預算，能夠讓學生的負擔、家長的負擔小一點。

鄭文燦說，推動班班有冷氣計畫，重點在於打造更友善、更安全的學校環境，這是對的政策，也是好的政策，他全力支持蘇院長，希望後續教育部在推動執行方案的時候，桃園也能以3年經驗充分參與，讓政策可以落實的更好。

(中時 )