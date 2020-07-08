中共近年來大力強調所謂政治安全即政權安全，日前成立了一個專門負責所謂「政治安全問題」的警察部門領導機構。中共的司法喉舌《檢察日報》7月6日報導，「為深入學習貫徹以習近平同志為核心的黨中央關於維護國家政治安全的決策部署，近日，平安中國建設協調小組政治安全專項組在京召開第一次會議，中央政法委副秘書長、政治安全專項組組長雷東生主持會議並講話」 。

美國之音報導，目前外界不清楚中共當局所謂的「政治安全」與「國家安全」究竟有什麼區別，不清楚所謂的「政治安全專項組」是何時成立的，不清楚「平安中國建設協調小組」是何時成立的，也不清楚《檢察日報》所說的「近日」是指幾天前還是幾個月前。

報導稱，在大陸，所謂的政治安全或國家安全問題都屬於國家機密，有關事項中共當局通常對公眾秘而不宣（如1983年成立的國家安全部至今沒有公佈公眾可以與之聯絡的電話號碼），或只是對公眾進行馬後炮式或無意中透露式的宣佈（如：「近日，平安中國建設協調小組政治安全專項組在京召開第一次會議」）。

《檢察日報》說，「近日」召開的「平安中國建設協調小組政治安全專項組」在北京召開的第一次會議，強調要「依法打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動」。

外界不清楚這些本來是由「國家安全部」和「公安部國內安全保衛」（簡稱國保）部門掌管的問題，現在已經畫歸該專項組掌管？還是該專項組只是國家安全部和公安部有關部門的一個新的協調領導機構？

假如是後者，該專項組或其上的「平安中國建設協調小組」跟中共黨魁習近平擔任組長的「中央國家安全領導小組」是什麼上下級關係？哪一方是上級，哪一方是下級，還是雙方是平級關係？

《檢察日報》7月6日似乎在無意中透露「平安中國建設協調小組政治安全專項組」近日已經成立的消息時還說，該專項組召開的第一次會議指出，「政治安全攸關國家安危，攸關人民安康。中外抗疫、國家和社會治理的無數事實表明，只有安全的政治環境，才能保障人民群眾的獲得感、幸福感、安全感」 。

中共當局在應對新型冠狀病毒疫情方面的表現，尤其是中共各級政權領導人不管人民死活只是聽從上級命令的做法受到諸多批評。提出強烈公開批評的人包括北京清華大學法學教授許章潤。在《檢察日報》7月6日似乎在無意中透露平安中國建設協調小組政治安全專項組「近日」已經成立的當天，許章潤被警察從家中抓走。

(中時 )