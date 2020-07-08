新北市推動智慧運輸，將籍由5G運用和大數據分析，結合智慧交控平台，以打造智慧交通城，新北市長侯友宜8日在市政會議表示，新北市大眾運輸使用率從2010年的26％至2020年已有35％，希望在2030年達到45％甚至能突破50％。

新北市交通局長鍾鳴時8日在市會議專案報告「2030年交通建設遠景─城市進步的動力」指出，今年是新北升格10周年，回顧過去交通建設成果，包括大眾運輸使用率從26％上升到35％、公車路線從103條增加至320條、捷運車站從25站增加到66站、YouBike公共自行車租賃站從10站增加到現今超過600站。

侯友宜說，各項交通運輸載具要快速跟著轉換和調整，包括淡江大橋、淡北道路、五股交流道增設南下匝道以及北土城交流道等重大公共工程如期如質完成後，即能透過5G和大數據分析，結合智慧交控平台，打造智慧交通城，帶給民眾更安全、便利和省時的交通運輸。

鍾鳴時表示，新北市持續透過智慧科技，不僅提升交通安全級數，更是全面昇華交通服務，新北市爭取到交通部2年期共5000萬元經費，成為全國第一個將智駕電動巴士導入公共運輸系統接駁測試計畫，目前完成第一階段無載客測試，預計在7月底前進行第二階段的載客測試，開放民眾搭乘體驗。

(中時 )