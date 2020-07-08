民進黨高市議員陳致中8日在臉書貼文，指國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁以行程很滿為由，不出席電視辯論，「我傻眼ㄟ妳不敢辯論？！」但李眉蓁陣營隨即駁斥，從頭到尾都沒說不辯論，反嗆「我傻眼ㄟ！陳致中，可不可以別再說謊了？」

陳致中上午在臉書貼文，指8月1日電視政見辯論會，李眉蓁竟以行程很滿為由不出席。陳致中說，韓國瑜參加辯論時雖不知所云，但至少沒缺席，李眉蓁身為市長候選人，當然有責任公開說明自己的主張，請她多提自己的政見，別老是抄韓2.0又被打臉。

代表李眉蓁參加電視辯論三方陣營協調的發言人鄭照新隨即在臉書貼文反嗆「陳致中議員你在說什麼？」他強調，李眉蓁本來就會參加辯論，「不然我們去開什麼會啊？」

鄭照新說，李眉蓁從來沒和前市長韓國瑜去香港，民進黨團卻烏龍說她去過中聯辦，「跳傘進去的嗎？」現在又說李眉蓁不參加8月1日辯論，民進黨團烏龍可以再多一點、問政品質可以再粗糙一點沒關係。

他解釋，李眉蓁回答媒體時是說，民眾黨對手吳益政7月中旬辦的活動，她行程太滿不克參加，和8月1日的公辦政見辯論會沒有關係。

文末他更標註「我們才傻眼吧」、「張飛打岳飛好累」、「穿越劇」、「天麟委員可不可以管一下同黨議員別再出包」、「8月1號請致中議員隨行到場以免再度狀況外」。

此外，李眉蓁陣營發言人呂謦煒也同步在臉書抨擊，「陳致中讓我傻眼ㄟ！可不可以別再說謊了！」

呂謦煒指出，陣營已經派人出席協調會，會出席8月1日的公辦政見會，陳致中是不知道？還是裝糊塗？之前指控李眉蓁進中聯辦，拿不出證據，不道歉又硬拗，現在竟然又要把莫須有的罪名安在李眉蓁頭上。

呂謦煒並狠打陳致中痛處，質問「你被法官認證的嫖妓事蹟，到現在都還沒有對市民公開說明，又這樣烏龍爆料，只是讓人對民進黨的水準越來越失去信心！」

(中時 )