為了懲罰北京推出港版國安法，川普政府繼宣布終止給予香港特殊待遇後，也打算削弱港幣、美元的聯繫匯率制，但專家認為，美方這種做法不可能發生，而且也會引發大陸出手反制，包括拋售美國國債和股票資產。

外媒報導指出，川普總統的部分顧問高層，建議出手打擊香港聯繫匯率制度，如限制香港銀行業兌換美元，但部分官員擔心此舉只會傷害香港的銀行和美國，而不是中國大陸。

金融服務公司AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes認為，川普打擊香港聯繫匯率制不太可行，因為可能會觸發大陸祭出反制行動，包括拋售美國國債和股票資產，此外，還可能破壞其他國家盯住美元的匯率制度，如美國盟友，尤其是中東國家。

他強調，此舉會在以美元為基礎的全球金融生態中引發動盪，甚至導致美國股票湧現賣壓，這是11月美國總統大選之前白宮最不希望看到的。

首席經濟學家Diana Choyleva先前提到，若美方採取行動限制香港金融管理局兌換美元，將是「極端的核選項」，除了可能摧毀香港銀行業、運輸與物流產業，還會造成資本大撤逃。

(中時電子報)