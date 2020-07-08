吳念軒先前爆出和人妻方志友有曖昧情，雖雙方皆否認，但似乎讓吳念軒和吳心緹情變，而根據《鏡週刊》報導，吳心緹近日似乎結交新歡，對象是胡瓜兒子胡釋安。對此雙方經紀人也回應了。

據《鏡週刊》報導，吳心緹被拍到開著一輛灰色的保時捷去運動，這輛車先前是胡釋安曾開過，吳心緹當晚運動完後更直接開車回胡家，之後未見她離開，因此被疑與胡釋安同居中。另外兩人的IG也不避諱po出和好友共遊照片，拍照時兩人貼在一起，可以看出兩人感情相當好。

吳心緹經紀人JoJo表示，吳心緹和吳念軒已很少聯絡，胡釋安則是近期認識，一大群好友常常一起去爬山、健身或玩電動，私下的確有好交情，不過借車是朋友間都會的事，兩人並無交往。除了感情吳心緹事業也得意，近期有望接拍新戲，8月也將釋出全新代言。

被問到先前吳心緹曾被指愛黏人，JoJo為這說法抱不平「若在交往中，男女朋友電話互動本來就很正常」，她說吳心緹並非如報導寫的這麼誇張，坦言此說法對她不公平，「不方便多說什麼，但她不是黏人的人」。

胡釋安經紀人Tato表示，大家都是一群好友，可能是透過同公司的簡廷芮認識，朋友之中互相借車很正常，「兩人沒有交往，不過因為都是單身，年輕人交朋友很正常，都那麼大了不太需要管」。他日前殺青《火神的眼淚》休息近兩個月，也在陸續洽談新劇本。

胡釋安（後右一）和吳心緹（前右一）時常同框。（翻攝IG）

(中時 )