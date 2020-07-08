嘉義地方法院判八十八歲婦人肇逃、無照駕車過失傷害罪。（廖素慧攝）

88歲林許姓阿嬤未依監理站通知換駕駛執照，被吊銷駕照，騎機車違規變換車道，與騎機車的李姓男子擦撞，李男摔倒受傷，林許阿嬤騎車落跑，法官依法減輕量刑，判她無照駕駛過失傷害罪拘役45日，得易科罰，肇逃罪6月徒刑。

林許姓阿嬤於2019年11月8日騎機車由嘉義市博東路200巷左轉至博東路外車道，由東向西行駛，途中突然變換車道到內車道，剛好李男騎機車從同向由後方騎至，閃避不及，2部機車手把擦撞，李男連人帶車摔倒，右肩挫傷及右前臂擦傷。

林許阿嬤未留在現場，逕自騎機車繼續跨越雙黃線到對向車道，往維新路190巷離去，逃離現場，路人報警、放置三角錐維護現場及李男安全，經警方調閱路口監視器，循線查獲林許阿嬤的車牌，以車追人。

但阿嬤否認肇逃、過失傷害，辯稱不知道駕照被吊銷，是李男撞她的，她好冤枉，看他倒地後還有爬起來，她才離開。

嘉義地院法官審理，2018年5月3日林許婦人簽收領取嘉義市監理站的通知函，通知她應於3個月內換發執照，否則吊銷駕照。

案發現場博東路200巷為支線，應讓車給幹道博東路來車先行，林許婦人肇逃，還打電話給李男要他不要亂講話，被起訴後，法院傳喚未到庭，發布通緝後才緝捕到庭，犯後態度不佳，無悔意，且未與被害人達成和解及賠償損害。

法官考量林許婦人是滿80歲之人，依法減輕量刑，且她喪偶，靠變賣資源回收每周賺約200至700元為生，兒子做粗工，家境不佳，判她無照駕車過失傷害罪拘役45日，如易科罰金約4萬5000元，肇事致人傷害逃逸罪6月徒刑。全案可上訴。

(中時 )