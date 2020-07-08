姨母虐少年綁四肢浸浴缸致死 二審判囚8年 12:422020/07/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓婦女去年因外甥不聽從管教，她將少年反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸致死，新北地方法院依對少年犯殺人罪判刑12年，台灣高等法院改以凌虐致死罪論刑，考量她對犯行深具悔意，少年父親願意原諒改判8年。可上訴。 高院認為劉女年近40歲，僅因未聽從其處罰的管教，竟以強暴、違反人道之方式對少年施以凌虐，使少年飽受凌虐之苦，但考量她犯後坦承犯行，並於偵查中屢次表明希望法院判處其死刑，對其犯行深具悔意，改判8年。 (中時 ) #少年 #致死 #法院 #犯行 #悔意 也許您會感興趣 社會熱門新聞 潤寅472億最大詐貸案 主嫌王音之「死亡筆記本」抖出藍綠白大咖 - 社會 冷血幼兒園2／才3歲！男童竟勒頸挾持女童 囚監視器死角施暴 - 社會 寮國小隻馬太強 嫖客3分鐘繳械 警無奈：再放妳台男面子丟光！ - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。