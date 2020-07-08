劉姓婦女去年因外甥不聽從管教，她將少年反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸致死，新北地方法院依對少年犯殺人罪判刑12年，台灣高等法院改以凌虐致死罪論刑，考量她對犯行深具悔意，少年父親願意原諒改判8年。可上訴。

高院認為劉女年近40歲，僅因未聽從其處罰的管教，竟以強暴、違反人道之方式對少年施以凌虐，使少年飽受凌虐之苦，但考量她犯後坦承犯行，並於偵查中屢次表明希望法院判處其死刑，對其犯行深具悔意，改判8年。

(中時 )