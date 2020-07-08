美國總統川普姪女瑪莉川普爆料家族內幕的新書即將於14日上市，根據外媒取得部分該書內容，瑪莉在書中透露川普成長環境內幕，稱他童年不僅缺乏親情關懷，甚至是在充滿貪婪、背叛、骨肉相殘情節的家族下成長，養成川普極度自戀、投機取巧與毫無原則等「扭曲行為」，以及金錢至上的價值觀，甚至不惜靠槍手代考才進入他一再吹噓的華頓商學院大門。

Mary Trump, the President's niece, writes that Trump "destroyed my father. I can't let him destroy my country," in a new book obtained by CNN. https://t.co/6UJwcheIC9 — CNN (@CNN) July 7, 2020

據美國有線電視新聞網與《紐約時報》取得瑪莉（Mary Trump）的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》部分內容指出，這本書完全是為了避免「美國民主的終結」，而同時身為臨床心理學家的瑪莉聲稱，川普許多偏差、慣於欺騙的性格，正是從童年時期養成。

瑪莉進一步指出，雖然川普將父親老弗雷德（Fred Trump）的照片在白宮橢圓辦公室內放在首位，但川普小時與父親關係十分複雜，不僅年幼時喪母的他遭忙於工作的父親冷落，缺乏親情與同理心關懷，限制川普養成正常人格與情緒；瑪莉還稱，老弗雷德為了讓川普完成他長久渴望卻未能達成的夢想，在川普身上賭上百萬美，「但老弗雷德其實是操控川普的傀儡師，只是他自己不知道正在操弄他兒子身上的線」，只要求川普服從，影響他一生。

不過到老弗雷德年老時，屆時川普已在職場上功成名就，但他幾乎沒得到川普的回報，瑪莉在書中更指出川普對待他的父親是重度阿茲海默症病人，在關鍵時刻卻忽略父親酗酒成癮，一定程度上促使了自己父親的死亡。

瑪莉進一步指出，童年遭遇影響川普人格養成，加上父親的強人形象，塑造了他今日性格，特別是對如普丁、金正恩等獨裁強人的偏好。由於小時養成金錢至上觀念，讓川普早就習慣欺騙說謊，甚至在就讀高中時，付錢找槍手代考學業評估測驗（SAT），讓他得以進入賓夕法尼亞大學（UPenn）名聲響亮的華頓商學院（Wharton School）。

此外，瑪莉也在書中聲稱，川普完全符合自戀者9項臨床標準，但「自戀」標籤仍不足以反映川普複雜的心理問題，「唐納（川普）的病理極度複雜，行為令人匪夷所思到必須經過完整的心理和神經物理測驗，才能有精確且全面的診斷結果，但他肯定不會接受測驗」。

瑪莉雖然同為川普家族，但長期以來一直與大眾目光保持距離，直到最近出版新書才出現在媒體上。不過，川普與他的弟弟羅伯特（Robert S.Trump）先前已向法院提出申請，指出瑪莉已違反了2001年時簽署的關於她的父親，也就是小弗雷德（Fred Trump Jr.）遺產爭議訴訟的保密協議，要求限制瑪莉與出版商西蒙與舒斯特公司（Simon & Schuster）出版新書，不過紐約上訴法院一名法官月仍初裁准書商出版這本書。目前在亞馬遜網站排名還超過了美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）的回憶錄。

(中時電子報)