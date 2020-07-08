美股在周二的全面收低，顯示全球新冠疫情出現第二波大流行的隱憂，國際金價亦出現八年半以來的高點，顯示避險需求提高。亞洲主要股市在上午皆無力提振。

周三日經225指數晨收跌43點或-0.19%，為22571點，午後再跌106點。東證一部指數漲1.0點或+0.06%，為1572點。

新冠病毒在全球急增，加州新報單日確診新高，澳洲第二大城墨爾本在昨日亦傳出重啟封鎖措施。

在日本國內，東京單日新增確診數突破百例，然而日本通產省部長西村在今日上午仍宣稱，沒有必要重啟緊急事態宣言。

日本顯示器上午因日經新聞報導，蘋果新款iPhone將全數改採OLED銀幕，致使蘋果LCD供應商的日本顯示器股價下跌4.08%，暫報47日圓。

OLED相關製造和供應商則強烈上揚，保土谷化學(Hodogaya Chemical)大漲16.6%，住友化學(Sumitomo Chemical)上升1.2%，出光興產(Idemitsu Kosan)微升0.6%。

商場營運商永旺夢樂城(Aeon Mall)報出3~5月的季度出現134.8億日圓的淨損，股價大跌4.9%，暫報1352日圓。該公司在疫情期間暫時關閉了商場設施。

(時報資訊)