美系外資看好台積電(2330)來自於高通等5G智慧型手機晶片、蘋果iPhone 12訂單以及蘋果Mac等處理器委外生產需求增加，可望抵銷海思半導體在台積公司減少的營收，維持對台積電加碼評等，目標價調高到375元。

外資連續六天買超台積電共7萬5881張，台積電股價今天開低走高，盤中漲3.5元至342元。周二，台積電股價平了新高346元，市值亦平了歷史紀錄達8.97兆元。

美系外資發布研究報告表示，華為旗下海思半導體占台積電2019年營收14%，市場憂心海思貢獻台積電之營收，將在今年第4季和2021年明顯下滑，但該外資認為，其他客戶將抵銷海思相關營收損失，包括聯發科與高通5G晶片、超微（AMD）中央處理器及繪圖處理器委外生產訂單、大陸IC設計廠Phytium的ARM架構處理器訂單等。

美系外資另指出，雖然蘋果將是台積電今年第4季量產5奈米的唯一客戶，但用於iPhone 12的5奈米製程A14處理器以及用於明年新款MacBook的A14X處理器訂單需求強勁，可望降低海思相關營收下滑的影響。

美系外資表示，由於台積電加速生產華為5奈米及7奈米晶片，以趕在美國貿易禁令120天緩衝期結束前交貨，加上聯發科及高通5G智慧型手機晶片訂單挹注，預期台積電第3季營收將季增3%至5%，優於市場推測的與第2季持平，且台積電應會維持2020年營收年增15%至20%目標，重申「加碼」投資評等，目標價從341元調高到375元。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，說明第2季營運結果與第3季展望。傳蘋果（Apple）可能在9月底如期發表5G新機，預計將帶動台積公司下半年業績。外資自6月即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電共計25萬408張。

(時報資訊)