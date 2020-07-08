第六海巡隊與附近「三Ｏ利」漁船合作救援抽筋潛水客。（花蓮海巡署提供／羅亦晽花蓮傳真）

張姓潛水客上岸後意識清楚但有輕微抽筋現象，經評估後送往門諾醫院救治。（花蓮海巡署提供／羅亦晽花蓮傳真）

海洋委員會海巡署艦隊分署第六海巡隊在昨日晚間9時57分，接獲第九巡防區指揮部管通報，一名55歲張姓潛水客因體力不支無法自行游上岸，請求救援。經約90分鐘救援後，順利將潛水客接上岸，送往花蓮門諾醫院救治。

據了解，張姓潛水客是花蓮縣海洋生態保育協會的人員，在七星潭及崇德海域實施休閒潛水觀察，因長時間待在水下，無法因應海中強烈洋流，導致體力不支，無法自行上岸，潛伴見狀後，發現自己協助，並在奇萊鼻0.1浬處請求救援。

第六海巡隊接獲通報後，即調派人力，海巡艇於22時20分抵達現場開始搜尋潛水客。22時36分發現潛水客發出信號燈，因黑夜能見度極差，艇長立刻使用無線電與附近正在打魚的「三Ｏ利」漁船通聯，合作救援。

23時02分順利將人員救上海巡艇，23時36分將張姓潛水客送上花蓮東堤安檢所，張男雖意識清楚但有輕微抽筋現象，經評估後，送上救護車前往花蓮門諾醫院救治。

最近潛水活動盛夯，但也發生許多意外，花蓮海巡隊隊長賀華傑提醒民眾，海上狀況多變，穿著救生衣勢必重要；海上作業人員也應隨時注意救生設備是否備便、攜伴同行、當前海象及船體最新狀況，以維自身安全。

(中時 )