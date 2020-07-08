一向給人柔美形象的女星李維維，近期曝光一系列性感美照，照片中她以白色小可愛搭配黑色比基尼包臀褲，不只腰上川字線很撩人，一雙大長腿更是讓粉絲直呼要噴鼻血，讓粉絲大讚激似韓國性感女神炫雅，對此她表示成功剷肉6公斤，回到久違4字頭，才願意挑戰以往不敢嘗試的造型。

李維維大露性感川字線。（圖／CHOYeR曲易提供）

成功回歸4字頭的李維維，為代言尺度全開，以白色小可愛搭配激短褲現身，照片中的她，零贅肉的側腰與性感川字線全都露，再搭配浪漫大卷長髮跟性感紅唇，讓粉絲直呼超像韓星小野馬泫雅！另一套她穿著紫色馬甲包臀禮服，及兩截式挖洞貼身洋裝，展現完美Ｓ型曲線，讓人看到凍齡女神不只樣貌看不出年紀，連體態都逆生長！對此李維維開心表示：「說真的之前我只要穿短褲，腰間就會容易擠肉，大腿肉也會繃到褲管要炸開，幸好現在減下來，真的隨便穿都很美！」

談到決心甩油契機點，李維維表示：「以前真的是紙片人，鎖骨凹下去放一整排零錢都沒問題的人，但年紀越大代謝越差，最肉時曾飆到56，還以為穿寬鬆衣服遮住就不會被發現，直到拍戲時被問說是不是有在練背肌，才發現已經厚到藏不住了」，為了不再重蹈覆徹，便改用健康方式甩油，像是多喝水和搭配代謝輔助食品抑制食慾、促進代謝等，想不到此方法一試見效，連同劇組女演員都跟她要來吃。

(中時電子報)