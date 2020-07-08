美國總統川普宣布，將在明年7月6日退出世衛組織（WHO ），引起台灣網友熱議，見證歷史的時刻到了，川普真的太威，本以為只是玩笑。但將與川普角逐下任總統的拜登卻唱反調說，若當選總統，將撤回此決定。

由於不滿世衛組織（WHO）成大陸魁儡，美國總統川普曾在5月29日提出，要中止美國與WHO之間的關係，後又在本月7日宣布，已正式告知聯合國「美國要退出WHO」，此事將在明年7月6日生效。

此消息曝光後，不少網友在PTT上熱烈討論，「見證歷史的一刻」、「見證歷史，神串（川）留名」、「太威了！川普真的不是嘴砲」、「台灣不孤單」、「世界真的在變動」、「沒關係，只要存在台灣沒加入WHO的一天，WHO的謊言就持續」。

不過，代表民主黨與川普角逐年底總統大選的前副總統拜登卻說，若當選總統，將撤回川普的決定，引來不少網友指出，其實美國人本來就沒多支持退出WHO，拜登這樣說其實就是順應民意，而且退不退出，疫情還是控制不住啊！

(中時電子報)