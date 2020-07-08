大巨蛋停工5年，北市府拚最快下周發建照、明年底完工，但市長柯文哲卻遭質疑替遠雄解套行徑如前市長郝龍斌，且為拚任內開幕，蛋的種種問題就留給下任市長再解決。柯8日親上火線回應，拖了5年怎會跟郝龍斌一樣，大巨蛋營運前3年不會再調整容留人數5萬9833人，凡事要低估，不然都不能開幕。

柯說，容留人數5萬9833人的審查下是沒問題，至於以後要不要增加人數，要隨時代，他現在採用最嚴格標準，之後滾動式修正，以後的事以後處理，現在就公開透明讓市民知道，像《建築技術規則》第97、127條這些問題等，事先都講了，之後大家就會注意，但凡事還是要低估，不然都不能開幕。

不過，柯此語遭疑替遠雄解套，只為拚上線開幕，之後的問題都留給下任再解決，柯則說，是他核准設定的條件，所以還是他負責，若開幕3年後想增加容留人數也沒那麼容易，因還有都審、環評，只是他先把重點清楚挑出，這樣以後要暗度陳倉的機會也少掉。

針對郝龍斌2011年被質疑7天內發大巨蛋建照給遠雄是圖利，柯如今行徑跟郝一樣，柯駁斥，他7次都審、2次還差審議、2次防火避難審查，都拖了5年，怎會跟郝一樣，他還公開透明、線上直播。

柯重申，對他來講不是政績，而是善後，只是走到這，要就拆，不能拆就做到可用的程度，至少安全上可以，完工日被問太多遍，就像學生考試怎樣會及格，其實就2個條件「參加考試、考過」，遠雄還要準備很多、通過審核、按部就班，所以他從不押什麼時候完工，沒有一定的完工日，就依法行政、平常心，不放水、不刁難、認真做，何時通過就過；會做到安全程度，地下道要打通、後面菸廠路打通會更安全，人一開始別給太多，5萬9833人先營運，再看後續哪要改善，他比較務實的態度進行。

不過，大巨蛋被發現，遠雄已偷裝消音棉、投手丘的動也挖好，座椅也找好樣本，有偷施工嫌疑，遠雄7日簡報上說營運後才要審查容留人數，北市府遭疑已與遠雄有共識，柯說，消音棉違法就處罰，叫遠雄拆掉也罰錢，工程只要抓到就處罰，該怎罰就怎罰。

柯說容留人數很重要，將來發使用執照前會確認，規定前3年人數不能增加，起初容留設13萬7000多人太可怕，容留給他下、降確保安全，一開始營運會發生什麼事還不清楚，室內就限制5萬9833人，前3年不動、後3年要檢討再檢討，北市民也會監督，大巨蛋就算建照過，陸續還要精進、變得更安全；大巨蛋跟國父紀念館的地下通道要增加疏散的通道，已跟文化部溝通過。

針對大巨蛋仍違反《建築技術規則》第97條「安全梯須達避難層、地面層」、127條「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」，柯卻還要發建照，都發局長黃景茂表示，一般核發建照是與行政技術分開，目前遠雄建築師認為技術方面ok，但建管處認為第97條要做安全梯的1小時防火區畫牆，沒所謂違不違法，當然認知上是有問題，行政技術是分開，市府負責行政技術檢查，目前看也符合都審、環差，所以就備註說「後續在取得使用執照前完成這部分應就可，這是通案，一般建館案要通過行政審查，技術部分由建築師負責；第127條則是後續若要群聚活動，本來就要先申請。

建管處長張明森補充，市府對遠雄特別嚴格，針對第97條爭議，市府是在准照前、先挑出缺失並列管，施工前要完成修正，至於遠雄7日說室外梯不必做區畫，但市府為安全，堅持要做區畫，沒有放水，進工前要修正完成。

此外，遠雄委託的建築師事務所給台建中心的性能審查中，光球場15000人的疏散就已到15.44555分鐘時間，顯然比簡報上的15分鐘內可完成所有人疏散有差異，都發局副總工程司羅文天回應，當時遠雄送性能審查是13萬7000人、球場15000人，但後來考慮到疏散原因，在都審的電腦模擬已下修5萬9833人、球場5000人。

(中時 )