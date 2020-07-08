政府重新開放百人活動，但每年千億婚禮市場卻未見報復性反彈，據數字科技旗下全台最大婚禮App「結婚吧」調查，過半新人婚禮無法舉辦或延期，5成婚期延到2021年，桌數也變少。

面對史上最慘婚市，「結婚吧」攜手逾200個婚禮店家推出史上最殺優惠催婚，搭上「三倍券」，包括晶宴會館加碼一桌變三桌，台北遠東訂10送1桌、青青會館贈18萬戶外婚禮等，並首創「免檔期先預訂」，新人可在不設定檔期下先預定保留店家的優惠，10月底前反悔可全額退費。

據內政部統計，今年結婚對數由於疫情減少社交與大型活動，4月創下歷史新低6,939對，較去年同期大降37%，從5月起，結婚對數已反彈至1,5370對，較前月增加逾1倍。 另據「結婚吧」調查千位婚禮籌備新人，發現過半新人的婚禮受到疫情影響，37％因而無法決定婚期，13％延期一次以上，44％傾向在第四季結婚，50％預計延到明年2021年前三季。預定隔年以後辦婚期的比例，較去年同期大幅成長五成，有38%的新人乾脆先登記之後再找時間宴客。

同時，三成新人調整為10～15桌以下小桌數，近兩成則傾向選擇受疫情影響較小的「戶外婚禮」或「家宴」，新人對「小桌數」與「戶外婚禮」的選擇比例相較同期小幅成長約一成。

對此，「結婚吧」攜手209家婚禮業者推出史上最大優惠，新人線上詢問店家即抽現金1千元，下訂抽價值30萬現金及家電、社群平台上抽美食券和超商1百元購物金。

還有許多婚禮業者加碼推出優惠，如晶宴會館振興三倍送，一桌變三桌；香格里拉台北遠東國際飯店訂十桌送一桌；青青婚宴文創集團旗下會館15桌以上，贈 18萬戶外婚禮夢幻套裝；蘿亞精品婚紗獨家「結婚吧」專案婚紗包套拍攝加婚宴白紗一套優惠33,800 元；伊頓婚紗拍攝加新郎新娘禮服優惠25,800元；only you婚紗許願包套拍攝加送禮服、結婚當天禮服等15項好禮39,800元。

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