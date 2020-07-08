葡萄膜炎是十大失明原因之一，常會造成白內障、青光眼等併發症。罹患葡萄膜炎的小朋友，過去只能使用類固醇、免疫調節劑治療，但這兩種治療方式都會對造成傷害，將影響發育，甚至造成不孕。健保署今公布8月起將一款生物製劑納入擴增給付於小兒非感染性葡萄膜炎，若小朋友傳統1、2線治療無效，即可使用此藥，預計將有130人受惠，每人每月可省下2萬多元開銷。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，藥物共擬會議近期同意修訂生物製劑含adalimumab成分藥品的給付規定，將其擴增給付於小兒非感染性葡萄膜炎。18歲以下小朋友若類固醇、免疫調節劑（MTX）治療無效，即可使用此藥。根據統計，一支生物製劑的健保價為1萬3646元，患者每月需使用2支，納入給付後，等同可幫民眾省下每月2萬多元開銷。

北榮眼科部視網膜科主治醫師黃德光表示，葡萄膜炎是十大失明原因之一，對年輕族群影響大，併發症包括白內障、青光眼、眼球萎縮等。在小朋友身上，傳統的類固醇、免疫調節劑治療具有一定傷害，可能影響發育，甚至造成不孕。在成年人身上也可能影響肝腎功能，提升感染風險。

台灣罹患葡萄膜炎的比率約有10萬分之100，屬於非感染性葡萄膜炎者約佔一半，有1萬多人（大人加小孩），其中需使用生物製劑者估計約有2000人。黃德光表示，此次健保給付僅給付130多名小朋友，仍有千餘名患者無法使用，只能自費，或藉由醫療保險支應自費的開銷。

黃德光表示，目前國外的大規模臨床試驗已證實生物製劑在葡萄膜炎的治療上具有不錯的效果，但基於財務壓力，健保只能先開放小朋友使用。即便如此，仍有少數孩子成年後比較不會發病，或因免疫系統成熟得以使用傳統治療。醫界仍然期望接下來隨著藥物降價，健保署能進一步開放成年人使用，造福更多的患者。

連恆榮表示，除了這款原廠生物製劑，目前也有一款同成分的生物相似藥正在討論給付中，但適應症僅有類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎等，未包含小兒葡萄膜炎，有望接下來造福其他自體免疫疾病患者。

(中時 )