想要跨入檔車的世界，但總覺得駕馭難度太高嗎？宏佳騰推出電動機車後，不少傳聞都在推測是不是宏佳騰不會再推出油車。今（8）日他們正式發表MY 150 Retro ABS車款，用行動打破謠言，展現在油車領域持續耕耘的決心。

宏佳騰自2011年推出MY車系，深受年輕族群歡迎，復古風格已成都會輕檔車的經典款式。今日宏佳騰為經典車款MY 150 首度帶來新款MY 150 Retro ABS，搭載頂規雙迴路ABS防鎖死煞車系統，並配備全新七期環保引擎，通過七期環保法規測試，大幅提高行車安全性。也繼承MY車系16位元OHC引擎、平衡軸系統及單槍中置多連桿避震系統，擁有絕佳動力與穩定性，可享受檔車騎乘的速度感，與騎乘的舒適。

全新MY 150升級新裝，全車系採用LED燈，能避免眩光，讓夜間騎乘更安心。高辨識數位儀錶板可顯示檔位，整體亮度提升，畫面更清晰；全新鋁合金材質加厚雙三角台及可調式寬把，重量更輕更耐用，兼具美觀與性能。縫式皮革座墊充分展現復刻工藝之美，特仕版標配升級X-ring黃金鏈條有效提高耐用度與降低傳動噪音，細節中展露巧思。

宏佳騰全新MY 150 Retro ABS，車身低，小隻女也能輕鬆駕馭，跨入檔車新領域。（黃慧雯攝）

MIT首台搭載ABS輕檔車上市期間限定三重優惠

MY 150 Retro ABS七期新款扣除汰換新機車補助，最低只要77,680元 (不含牌險) 即可入手！入檔全新MY 150 Retro ABS七期系列車款，即享（一）獲得｢品牌復古風格安全帽」及｢騎士多用途防水包」，限量300組，贈完為止；（二）36期分期零利率，月付 2,666起；（三）汰舊換新最高補助 16,300 元 (含地方環保局，雲林最高補助新台幣7,000元)。

全新MY 150 Retro ABS七期引擎不僅升級新裝，配備全面進化，共推出消光黑(特仕版) 97,980元、銀鑽灰93,980元、米白93,980元三款風格新色，原有MY 150 升級七期先鋒款，亦推出消光黑(特仕版)84,980元以及新色舞動紅82,980元可供選擇，輕鬆入手展現自我！

(科技)