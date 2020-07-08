109學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天上午放榜，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢。

免試入學是十二年國教最主要的入學管道，共有21萬7536個名額（包含直升、技優甄審、優先免試、完全免試等），占核定招生總名額91.19%。

免試入學是由學生上網填選志願，如果招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；如果報名超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定勝負，放榜結果於今天揭曉。

全台15個就學區的「超額比序」項目都不同，以基北區（台北市、新北市、基隆市）為例，比序項目包括志願序、多元學習表現、國中教育會考成績。

另外，今年度特色招生考試分發入學，在基北區和桃連區共有4所高中（政大附中、師大附中、麗山高中、大園高中）辦理，總名額為170名，也於今天一併放榜。

今天放榜後，學生需於10日向錄取學校報到，最遲可於13日聲明放棄錄取資格，教育部預計於7月底公告各就學區免試入學續招名單。

按照規定，教育部主管的國立學校，各招生管道最終報到統計後，平均班級人數未達32人，才能辦理續招。私立學校則只要未達核定招生總名額，就可辦理。

(中時電子報)