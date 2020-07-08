新版工輔法於今年3月20日上路，但至今中央對於違章的農地工廠執行斷水斷電成效不彰，地球公民基金會今天表示，根據經濟部所公布的資料，目前針對疑似未登記的違章工廠僅查處157家，其中更只有1家執行斷水斷電，痛批蔡政府工輔法已修1年，上路3個月，但執行拆除與斷水斷電根本是在打假球。

地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、立法委員蔣萬安、陳椒樺、張其祿、洪申翰今天上午10點均在經濟部大門前召開記者會，痛批工輔法上路後不僅地方政府執行查緝的速度太慢，資訊也不透明，要求立即針對1萬6000家未確認工廠進行清查，徹底執行拆除或斷水斷電等措施。

彰化環保聯盟執行秘書吳慧君表示，經濟部曾在2019年7月4日在臉抒發文，表示目前已有12間違章工廠執行斷水斷電，但吳後來又發現，在經濟部發文後仍有部分工廠繼續進行建造作業，仍能看到貨車、機具、人員進入，更離譜的是，立儱塑膠股份有限公司在2017年時就被檢舉為違章農地工廠，地方政府不但不處理，到了2020年該工廠竟連招牌都掛上去了，政府守護農地的決心到底在哪裡？

時代力量立委陳椒樺表示，經濟部雖然已上網公開各縣市疑似未登記工廠查緝情形，但僅記載各縣市的已完成數量，並沒有辦理情形、查處地號、處分日期等詳細資訊，且自己在項經濟部索取資料時更是遭到百般刁難，不斷以地方政府還在確認為由推託，不知道政府到底在包庇什麼？

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇表示，經濟部日前花費7000萬清查各縣市的新增建工廠數量，但至今掌握的僅有466間，這數字少到讓人匪夷所思，

蔡佳昇強調，經過比對，自2016年5月20日後蔡政府宣布新增的農地工廠將拆除後，製造業稅籍中的無工廠登記企業數至少高達2萬家，結果經濟部至今所掌握的新增農地為爭工廠僅有不到500家，這有可能嗎？

國民黨立委蔣萬安指出，經濟部已做以年半的清查，結果卻是仍有1萬6000多家的未確認工廠，到底何時能確認完畢，至今仍沒有期程，且工輔法明文規定，工廠管理輔導會報得邀請專家學者及民間團體參與，但現在不但沒有民間代表，更沒有公開預告會議，經濟部若自己都不落實工輔法，有甚麼資格去要求地方政府徹底執法？

(中時 )