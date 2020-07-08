新北市913路公車發生「拆散母子」的離譜事件！一名母親背著1歲兒、帶著12歲大兒子要搭車，大兒子上車後，公車立刻關門開走，小朋友焦急大喊「我媽媽還沒上車」，司機卻不理會，讓這名母親焦急淚崩，控訴這跟綁架有什麼兩樣！

事情發生在昨（7日）下午3點多，這名母親在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文，表示在大安國中站要搭913回家卻發生意外，兒子上車後，車門立刻關上開走，兒子在車上跟司機大喊我媽媽還沒上車，司機也不管，繼續往前開。

這名媽媽立刻打電話給新店客運錦繡調度站，對方竟回「等車子回來再了解狀況」，這名媽媽只好自力救濟，幸好兩人用手機聯絡上，兒子立刻下車，她則搭下班車會合。

見到兒子那刻，這名嚇壞的地方媽媽立刻淚崩，更控訴兒子在自己面前被載走，司機不理、不停車，「跟綁架有什麼兩樣」，並表示已向新北市政府交通局投訴。

地方媽媽後續補充，新店客運致電表示，看了影像紀錄後，確認是司機的疏失，也看到她在車外奔波追車，並且看到她兒子在車上跟司機對話3次。新店客運主管再三道歉，希望她原諒這名司機，後續除了懲處，也會送去教育訓練。

(中時電子報)