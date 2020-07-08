旅遊業者雄獅（2731）宣布與林務局推出「幸福．森在其中」遊程，主打森林遊樂區生態旅遊。董事長王文傑認為，台灣觀光先天條件非常好，但硬軟體需要結構性調整及改變，以迎接此波國旅需求動能，業者跟政府做有效規畫及配合，對未來發展基本上樂觀看待。

王文傑認為，台灣觀光旅遊產業必須借助8千億出境動能暫停、轉進國內消費的契機，台灣私人企業厲害的就是動能很強，階段性的觀點相信會過去。他不只看好下半年觀光市場，而是至少全面看好未來3年發展，對此充滿信心。

王文傑指出，可能有人較擔心國旅需求增加造成的初期混亂，但他認為這是個過渡，畢竟若沒有市場驅動，一切努力都是枉然。他認為，現在最好的就是政策方向對、市場動能會驅動旅遊業從硬軟體投資到服務系統改善，帶動商機無限。

對於交通部長林佳龍表示，疫情使市場洗牌、讓沒競爭力的業者退場，王文傑對此表示，此次政府從紓困到振興，在政策上已經有些作為。但從另外角度來講，呼籲市場機制的發生也必然要尊重，因為行政協助有階段，最終仍要回歸市場。

王文傑認為，台灣旅遊業者比外界想像的強壯。雄獅已經跟大、中、小旅行社等旅遊產業鏈全面合作，並表示身為產業龍頭，若有推動動能，會邀請全台各規模的業者共同推廣，這是雄獅的責任，也相信可以做好。

至於林佳龍所言是否有點重，王文傑認為話的輕重可能要看聆聽者的解讀，可能有些業者覺得有點重。不過，他認為現在機會無限的好，且現在消費市場動能非常高，希望旅遊業者能全面正向思考，趕快投入創造自身和產業就業機會，認為應該可以面對這波疫情。

(時報資訊)