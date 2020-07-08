行政院長蘇貞昌7日宣布，投入323億元改善高中職以下學校電力設備並裝設冷氣，還要拚提前於2022年夏季前完成。對此，前太陽花成員劉敬文（妖西）認為，最好將冷氣列入學校基本設備，常態編列冷氣購置、汰換、維護和維修的預算，避免此事淪為一次性的政策買票。

全教總日前赴行政院情陳，要求兌現中小學班班有冷氣承諾，總統蔡英文昨表示，兩年內，國小國中高中將「班班有冷氣！」她和蘇貞昌討論決定組成專案小組整體規劃及採購，經費來自前瞻基礎建設計畫第二期及特別統籌分配稅款，合計323億元。

對於打算用特別預算買冷氣，之後冷氣的汰換維護維修等恐無以為繼，劉敬文在臉書指出，希望政府說明清楚，最好是將冷氣列入學校基本設備，常態編列冷氣購置、汰換、維護和維修的預算，避免此事淪為一次性的政策買票，留下之後汰換維護維修的爛攤子給各校的家長會收拾。

網友則回應表示「他都先說先贏，沒有觀前顧後」、「另一個更直接問題是冷氣需要用電，不知道政府有沒有算過到時候要交多少電費？」、「可以考慮於校區裝設太陽能板，陽光越大天氣越熱同時發電越多電費越省」。

(中時電子報)